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ABD'den flaş açıklama: Operasyon başlattık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu son bölgelere operasyonlar başlattıklarını belirterek, "DEAŞ'ın Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz." ifadesini kullandı

ABD'den flaş açıklama: Operasyon başlattık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu son bölgelere operasyonlar başlattıklarını belirterek, "DEAŞ'ın Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz." ifadesini kullandı

01 Mayıs 2018 Salı 20:16
ABD'den flaş açıklama: Operasyon başlattık
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ABD  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sözcü Nauert, Suriye'de DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonlara  ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Nauert, açıklamada "ABD, Küresel Koalisyon, yerel müttefikler ve  (PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana unsuru olduğu) Suriye Demokratik Güçleri (SDG),  DEAŞ'ın elinde bulundurduğu son bölgelere operasyonlar başlatıyor." ifadesine yer  verdi.
Çatışmaların zorlu geçeceğini belirten Nauert, ABD'ye, koalisyona ve  yerel güçlere yönelik bir saldırı olması durumunda bu güçlerin savunulacağı  vurgusu yaptı.
 
"Sınırların DEAŞ'a karşı güvenli olmasını sağlayacağız"
 
"DEAŞ'ın Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize  etmesinin sonuna geliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Nauert, şöyle devam etti:
 
"NATO müttefikimiz Türkiye, partnerlerimiz İsrail, Ürdün, Irak ve  Lübnan'la birlikte hareket ederek bu ülkelerin sınırlarının DEAŞ'a karşı güvenli  olmasını sağlayacağız. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin istikrarı için bölgesel  partnerlerimizden daha fazla güç desteği, materyal ve kaynak desteği isteyeceğiz.  Başkan'ın da (Donald Trump) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı  görüşmede belirttiği gibi Suriye'de kalıcı ve güçlü ayak izimizi bırakacağız. Bu  şekilde DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin (Beşşar) Esed rejimi ya da İranlı  destekçileri tarafından sömürülmesine izin vermeyeceğiz."
 
Cenevre sürecinin tekrar canlandırılacağına vurgu yapan Nauert, "ABD,  gelecek politik anlaşmalarda Sünni Araplar, Kürtler, Hristiyanlar, Türkmenler ve  diğer azınlıklar dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin isteklerinin karşılanması  için çalışacaktır." ifadesini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı SözcüsüHeather Nauert
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