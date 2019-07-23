ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD Hürmüz Boğazında İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracını da düşürmüş olabileceklerini açıkladı

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz
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Reuters'a konuşan ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, teyit edilmemekle beraber ABD donanmasının İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracını da düşürmüş olabileceğini söyledi.
 
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıklamış İran'dan ise “Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.” yanıtı gelmişti.
 

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