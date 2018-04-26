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ABD'den Boeing - THY açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yollarını (THY), Boeing'le yaptığı ticari anlaşmadan dolayı tebrik etti

ABD'den Boeing - THY açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yollarını (THY), Boeing'le yaptığı ticari anlaşmadan dolayı tebrik etti

26 Nisan 2018 Perşembe 21:40
ABD'den Boeing - THY açıklaması
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BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, THY ve Boeing arasındaki  anlaşmanın, iki ülkenin ekonomik iş birliği adına önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Türk Hava Yollarını, 12 Mart'ta, 5 tane artırma  opsiyonuyla birlikte 25 Boeing 787-9 Dreamliners sipariş ettiğini açıklamasından  ve 25 Nisan tarihinde bu uçaklar için GE motorları almasından dolayı tebrik  ederiz." denildi.

Toplam değeri 10 milyar doları aşan anlaşmanın, iki ülke arasındaki  ticari iş birliğini genişletmek adına önemine değinilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Boeing ve GE dahil olmak üzere Amerikan şirketleri Türkiye pazarına  kendilerini adamış durumdalar ve Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar yeni kapasite  ve yetenekler ortaya çıkardı,  bölgedeki sosyo-ekonomik gelişim için yenilikçi  çözümler sundu. Özellikle havacılık sektörünce, Amerikan şirketleri, değer  ekleyen üretim, ithalat, yüksek teknolojili işler ve inovasyon sunuyor. GE,  Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye hükümetini bu önemli açıklamadan dolayı  tebrik ediyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileri  bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz."

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'le THY arasındaki  anlaşma 12 Mart tarihinde açıklanmıştı.

Boeing'den yapılan açıklamada da THY'nin 787-9 Dreamliner tipi yolcu  uçaklarına yönelik siparişinin karara bağlandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BoeingTHY
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