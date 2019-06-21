ABD'den bir İran hamlesi daha! 'Acil' toplantı çağrısı...

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İran konusunda acil toplantıya çağırdığı belirtildi

ABD'den bir İran hamlesi daha! 'Acil' toplantı çağrısı...
banner404

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler'deki (BM) diplomatik kaynaklardan  edindiği bilgiye göre, ABD'nin BM misyonu, Güvenlik Konseyini İran konusunda  pazartesi günü kapalı oturum yapmaya çağırdı.
 
Kaynaklar, ABD'nin BMGK'nin dönem başkanı Kuveyt'e gönderdiği resmi  talepte, ABD'nin konseyi geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik  saldırı hakkında son gelişmeleri aktarmak için konseyde toplantı istediklerini  belirttiğini aktardı.
Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı
 
Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar  olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri  tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na  nakledilmişti.
 
CENTCOM, 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırı  sonrasında bölgede bulunan ABD'ye ait  MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'ya İran  tarafından ateş açıldığını ancak uçağın isabet almadığını duyurmuştu.
 
ABD ile İran arasındaki gerginlik, İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün  Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde  "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi  İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmasıyla iyice  tırmanmıştı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Otomobil takla attı: 1,5 aylık bebek öldü, 5 kişi...
Otomobil takla attı: 1,5 aylık bebek öldü, 5 kişi...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479