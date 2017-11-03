ABD'den 2 yıllık proje

ABD Savunma Bakanlığı'nın uzun menzilli havadan havaya yeni bir füze geliştirmek için iki yıllık bir programa başladı. Proje çerçevesinde üretilen füzenin Rus Su-57 uçakları için tasarlanan ve ‘katıksız katil' olarak anılan Rus K-77 füzesinin bir benzeri olacağı belirtildi