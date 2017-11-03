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ABD'den 2 yıllık proje

ABD Savunma Bakanlığı'nın uzun menzilli havadan havaya yeni bir füze geliştirmek için iki yıllık bir programa başladı. Proje çerçevesinde üretilen füzenin Rus Su-57 uçakları için tasarlanan ve ‘katıksız katil' olarak anılan Rus K-77 füzesinin bir benzeri olacağı belirtildi

ABD'den 2 yıllık proje

ABD Savunma Bakanlığı'nın uzun menzilli havadan havaya yeni bir füze geliştirmek için iki yıllık bir programa başladı. Proje çerçevesinde üretilen füzenin Rus Su-57 uçakları için tasarlanan ve ‘katıksız katil' olarak anılan Rus K-77 füzesinin bir benzeri olacağı belirtildi

03 Kasım 2017 Cuma 21:09
ABD'den 2 yıllık proje
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ABD Savunma Bakanlığı, iki yıl sürecek bir program çerçevesinde uzun menzilli havadan havaya yeni bir füze üzerinde çalışıyor. Füzenin Rus K-77 füzesinin bir benzeri olması bekleniyor.
Havacılık alanında üstünlük sağlamak amacıyla geliştirilmek istendiği belirtilen füzenin AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alması planlanıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanlığı
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