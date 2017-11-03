ABD'den 2 yıllık proje

ABD Savunma Bakanlığı, iki yıl sürecek bir program çerçevesinde uzun menzilli havadan havaya yeni bir füze üzerinde çalışıyor. Füzenin Rus K-77 füzesinin bir benzeri olması bekleniyor.
Havacılık alanında üstünlük sağlamak amacıyla geliştirilmek istendiği belirtilen füzenin AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alması planlanıyor.
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