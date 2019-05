ABD'deki seks tarikatı davasında hangi detaylar ortaya çıktı?

NEW York eyaletindeki Albany şehrinde 1998'de kurulan ve tarikata giren kadınlara yönelik şantaj ve tecavüzler sebebiyle hakkında dava açılan Nxivm'in internet sitesinde, tarikatın kuruluş amacı "insanları güçlendirmek için insani ilkelerin rehberliğinde çalışan bir topluluk" olarak açıklanıyor; "daha iyi bir dünya inşa etmek için ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştıkları" yazıyor. Binlerce kişinin üyesi olduğu tarikatın lideri olan 58 yaşındaki Raniere, yargılama sürecinde kendisini savcılara "dünyanın en zeki, en ahlaklı kişisi" olarak tanıttı, hatta Einstein ve Gandhi'yle kıyasladı. Tarikatta Hollywood oyuncuları, zengin ailelerin kızları ve eski bir Meksika cumhurbaşkanının oğlu da var. Bu isimlerden bazıları, davada Raniere'in işlediği suçlar için tanıklık da yapıyor. Dava boyunca tanıkların verdiği ifadeler sayesinde, hem tarikatla hem de Raniere'le ilgili birçok detay ortaya çıktı.

Liderin 'doğum günü haftası' için 2 bin dolar

Mahkeme kayıtlarına geçen ifadelere göre, her Ağustos ayında, Nixian olarak adlandırılan Nxivm üyeleri, 2 bin dolar (yaklaşık 12 bin TL) ödeyerek New York'taki Silver Bay bölgesine gidiyor ve burada Raniere'in doğum gününü kutluyordu. Eski bir tarikat üyesinin ifadesine göre kutlamalarda, takipçileri tarafından "öncü" olarak adlandırılan Reniere için "saygı merasimleri" yapılıyordu. "Öncü haftası" olarak adlandırılan doğum günü haftası için ABD'nin ve Kanada'nın çeşitli şehirlerinden tarikat üyeleri Silver Bay'e geliyordu. Times Union'a göre tanıklardan biri, kutlamaları anlatmak için şu ifadeleri kullandı: "Farklı yerlerden gelen üyeler tarafından yapılan 'saygı merasimleri' ya da çeşitli eğlenceler oluyordu, bazen de sarkıcılar sahne alıyordu. Ancak bunların tümü Keith'e övgü fikrini merkeze alıyor ve bu çerçevede Keith'in yaptıkları kutlanıyordu. Bir nevi yetişkinler için yaz kampı gibiydi."Raniere'in 26 Ağustos'taki doğum gününde yapılan etkinlikler tamamen lidere adanıyordu ve liderin farklı istekleri yerine getiriliyordu. FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ajanı Michael Lever'in ifadesine göre, Raniere'in sırayla cinsel ilişkiye girdiği 15 ile 20 arasında kadın da hep yanında oluyordu. Davayla ilgilienen yetkililere göre, bu kadınların Raniere'den başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi yasaktı, başka insanlarla kurdukları herhangi bir ilişkinin içeriğini de tüm detaylarıyla 'liderlerine' anlatmak zorunda kalıyorlardı. Sadece üyelere açık olan ve başkaların açıklanması yasaklanmış olan Nxivm programında, "erkeklerin birden fazla seks partnerine duyduğu ihtiyaç" ve "kadınların tek eşli olması gerektiği" de anlatılıyor.

18 yaşındaki kadınlara 'bekareti kaybetme' hazırlığı

Dava dosyasına Daniela olarak kaydedilen eski üyelerden biri, 18 yaşına girmeden haftalar önce Keith'e 'gelin olmak üzere' hazırlandığını anlattı.Daniela'nın 6 kişilik ailesi, Raniere'in Nxivm tarikatına katılmak için Meksika'dan ABD'ye taşındı ve Albany'ye yerleşti.Daily Beast'in haberine göre Daniela ifadesinde şunları söyledi: "Daha önce kimseyle cinsel ilişkiye girmemiştimi öpüşmemiştim bile. Keith'i de hiç bu şekilde düşünmemiştim ama üstü kapalı da olsa bazen benimle flört ettiğini anlayabiliyordum. Şimdi biliyorum ki, beni 'gelini olmaya' hazırlıyormuş. "Öncü haftasında Rainere'e sunuldum, sonrasında ilişkimiz cinsel ilişkiye evrildi." Raniere, 18 yaşına girdikten sonra nasıl bir ilişki yaşayacaklarını Daniela'ya anlatmaya başladı, bu sırada "tercihlerine uygun olması için" kilo vermesi gerektiğini de söyledi. Mahkemede tanık olarak ifade veren Daniela, konuşmalarını "Cinsel enerjisini fazla kilolu biriyle paylaşamayacağını söyledi." diye anlatıyor: "18 yaşına girdikten kısa bir süre sonra, Raniere beni çağırıp 'zamanın geldiğini' söyledi. Beni, cinsel ilişkiye girmek için bir ofisin deposuna götürdü." Daniela, bundan sonra Raniere'in kendisinden günde bir kereden daha sık şekilde oral seks yapmasını istediğini de anlatıyor. Daniela'nın kız kardeşlerinden biri de aynı sıralarda Raniere'den hamile kaldı ve bebeği doğurdu. Diğer kardeşi ise, Raniere'in çocuk mağdurlarından biri. Raniere'in kız kardeşleri grup seks partilerine katılmaya zorladığı da iddialar arasında. Daniela, mahkeme salonundaki ifadesinin sonunda "Sürekli ağlıyorduk" dedi.

Kilo alanlara hücre hapsi

42 yaşındaki Lauren Salzman da tarikat üyelerinden biri. Salzman, Daniela'nın bir süre sonra yeniden kilo aldığını ve bu sebeple iki yıl boyunca bir yatak odasında tek başına 'hücre hapsi' verildiğini söyledi. Daniela'nın, iki yıl boyunca Raniere'den başka kimseyi görmesine izin verilmedi. "Keith bana, Daniela'nın hırsızlık yaptığını ve kilo vermesi gerekirken daha da aldığını söyledi. Ben de devreye girmem gerektiğini düşündüm, böylece Keith'e ne kadar iyi bir anne olabileceğimi gösterecektim." Salzman, aynı evde kaldığı halde Daniela'nın ailesini görmesine izin vermediklerini, eğer kilo vermezse ve Raniere'in taleplerini yerine getirmezse Meksika'ya geri gönderileceğini söyleyerek genç kadını tehdit ettiklerini anlatıyor: "Daniela'yı inanılmaz derecede istismar ettik. Yaptığı her şeyin yanlış ve kötü olduğunu söyledik. Bu süreçte yaptığım her şey ve işlediğim tüm suçların içinde, en kötüsü buydu." Bir süre sonra Daniela Meksika'ya dönmeyi tercih etti, ailesini bir daha asla göremeyeceğini bilse de iki yıllık hücre hapsinden kurtulmanın başka yolu olmadığına karar vermişti.

'Köle ve sahip' sistemi içinde cezalandırma

Nxivm'in içinde gizli bir başka örgüt de kuruldu: DOS. Piramid şeması şeklinde örgütlenen yapıda, 'efendiler' tarafından yönetilen çeşitli derecelerde 'köleler' de vardı. Bu grupta, piramitin tepesindeki "en üst düzey efendi" Raniere'den başka erkek yoktu. Onun hemen alt seviyesindeki köleler, kendi kölelerini seçiyordu. Ancak hepsinin hizmet ettiği asıl kişi Raniere'di. Bu gruba katılmak isteyen kadınların, kendileriyle ilgili çok önemli ve gizli bir bilgiyi efendilerine vermesi şart koşuldu. Bu sayede gerekirse kendilerine karşı kullanılabilecekti. Bu bilgilerin arasında kendisinin ya da ailesinin cinsel ilişki sırasında çekilmiş fotoğrafları ve videoları da vardı. FBI ajanı Lever, "DOS köleleri, DOS'tan ayrıldıkları anda; DOS'un gizliliğini bozacak şekilde açıkça konuşurlarsa ya da DOS'ta kendilerine verilen görevleri yerine getiremezlerse, bu bilgi ya da görüntülerin her yere verileceğini biliyorlardı" diyor.Lever'ın 'görev' olarak belirttiği işler arasında efendilerine kahve servisi, efendilerinin odalarını temizleme ya da Raniere'in cinsel ilişkiye gireceği kadınları hazırlama gibi işler var."Hazırlık" aşamasında kadınları ağır bir diyete sokmak da var. Çünkü Raniere, "aşırı zayıf" kadınlardan hoşlanıyordu ve köleleri, her yediği şeyi not etmek ve bildirmek zorundaydı.

Kadınların vücuduna 'efendilerinin' baş harflerini kazıma

Mahkeme kayıtlarına göre DOS grubunun üyeleri, Raniere'in isim ve soyisminin baş harflerini leğen kemiklerinin üzerine dağlayarak kazıyordu. Grubun diğer üyeleri, gruba yeni katılan kadınlara bu işlemi yaparken kamera kaydı da alınıyordu.Yaklaşık yarım saat süren bu işlem sırasında, K ve R harfleri vücutlarına kazınan 'köleler'in tamamen çıplak olması isteniyordu.Raniere'in avukatlarından Mark Agnifilo, kadınların bu işleme gönüllü olarak katıldığını iddia etti.New York Times'a göre Agnifilo, vidoları izlemeyi teklif ederek "Böylece kadınların buna zorlanıp zorlanmadığını, bunu isteyerek yapıp yapmadığını görmüş oluruz" dedi.

Raniere, 'bağlılık tazeleme' töreninden hemen önce gözaltına alındı

Brooklyn federal mahkemesinde ifade veren Salzman, Raniere'in Meksika'daki evinde üst düzey 'kölelerle' birlikte bir 'bağlılık tazeleme' törenine hazırlandığı sırada gözaltına alındığını anlattı.Daily Beast, Raniere'in eski yardımcılarından Salzman'ın, polis Puerto Vallarta şehrindeki eve baskın düzenlediğinde 'efendisinin' önüne geçerek kendisini siper etmeye çalıştığını yazdı:

"Asıl derdim Keith'i korumaktı."

Raniere'le yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Salzman, "Bir çocuğumuz olsun istiyorduk. Her şeyi bir kenara bırakarak aşkı seçtim, Keith bize böyle öğretmişti." dedi. Salzman, Smallville dizisi oyuncularından Allison Mack'le birlikte en üst düzeydeki 7 köleden ikisi olduklarını ve 'bağlılık tazeleme' törenine katılmak üzere olduklarını söyledi. Törende Raniere için özel bir şey yapmak gerektiğini, bu sebeple törene katılan kölelerin hep birlikte oral seks yapacağını anlattı. Tören başlamadan Meksikalı güvenlik güçleri evi kuşattı. Keith'le birlikte Nxivm tarikatını kuran Nancy Salzman'ın kızı olan Lauren Salzman, Keith'in "bir korkak" olduğunu o an anladığını anlattı: "Olduğunu iddia ettiği koruyucu değil de bir korkak olduğunu anladım. Ben her şeye ragmen Keith'i seçerken Keith'in de kendisini seçeceği daha önce hiç aklıma gelmemişti."