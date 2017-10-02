ABD'deki saldırganın kimliği belli oldu! İşte ilk fotoğrafı...

AMERİKA'NIN Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişinin öldüğü ve yüzden fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. Las Vegas Polis Departmanı, 1 saldırganın öldürüldüğünü bildirdi. Las Vegas Şerifi, olayı gerçekleştiren saldırganın herhangi bir terör örgütüne bağlı olmadığını düşündüğünü açıkladı.
64 YAŞINDA
Saldırganın bölge sakinlerinden olduğu ve 64 yaşında Steffan isminde bir vatandaş olduğu belirtildi.
İşte saldırganın fotoğrafı:
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