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ABD'de Türk restoranında yangın

New Jersey eyaletindeki restorandan yükselen alevlerin büyümesi sonucu binanın ikinci katındaki dans okulundan öğrenciler balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

ABD'de Türk restoranında yangın

New Jersey eyaletindeki restorandan yükselen alevlerin büyümesi sonucu binanın ikinci katındaki dans okulundan öğrenciler balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

10 Nisan 2018 Salı 08:35
ABD'de Türk restoranında yangın
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Türk restoranında yangın çıktı.

Eyaletin Edgewater bölgesindeki Beyoğlu Restoran'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katına sıçradı.

İkinci kattaki dans stüdyosunda bulunan kız çocukları balkondan sarkarak alevlerden kaçmaya çalıştı.

Olay yerinde toplananların yardım ettiği çocuklardan bazıları hafif yaralandı.

Yangın binanın arkasındaki ağaçlık alana da sıçradı ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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New Jersey EyaletindeTürk RestoranındaABD
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