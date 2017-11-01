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ABD'de terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Gelen son dakika haberine göre, ABD'nin New York şehrinin Manhattan semtinde bir sürücü, kamyonetini bisikletlilerin üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü daha sonra aracından inip insanlara ateş açtı. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Saldırgan ise bacağından vurularak gözaltına alındı. Reuters haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre ise, güvenlik kaynaklarına göre olay bir terör saldırısı

ABD'de terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Gelen son dakika haberine göre, ABD'nin New York şehrinin Manhattan semtinde bir sürücü, kamyonetini bisikletlilerin üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü daha sonra aracından inip insanlara ateş açtı. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Saldırgan ise bacağından vurularak gözaltına alındı. Reuters haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre ise, güvenlik kaynaklarına göre olay bir terör saldırısı

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:23
ABD'de terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı...
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ABD'LİLERİN Cadılar Bayramı kutladığı saatlerde, New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı. 

Bir kamyonet sürücüsü aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü, daha sonra acından indi ve insanlara ateş açmaya başladı.

Terör saldırısı olduğu düşünülen olayda, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Saldırgan, bacağından vurularak gözaltına alındı.

Saldırganın kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı... Saldırgan bu görüntüden kısa bir süre sonra sol bacağından vurularak gözaltına alındı.

New York Daily News'e konuşan 45 yaşındaki Frank Brito, "İki kamyonun çarpıştığını ve birinden mavi eşofmanlı tıknaz bir adamın inerek, birisini kovaladığını" anlattı. Brito, şahsın 5 ya da 6 el ateş açtığını söyledi.

Öte yandan basına bilgi veren Beyaz Saray sözcüsü Samah Sanders olayla ilgili olarak Başkan Donald Trump'a bilgi verildiğini açıkladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Terör SaldırısıABDNew YorkManhattan
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