ABD'de terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

ABD'LİLERİN Cadılar Bayramı kutladığı saatlerde, New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı.

Bir kamyonet sürücüsü aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü, daha sonra acından indi ve insanlara ateş açmaya başladı.

Terör saldırısı olduğu düşünülen olayda, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Saldırgan, bacağından vurularak gözaltına alındı.

Saldırganın kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı... Saldırgan bu görüntüden kısa bir süre sonra sol bacağından vurularak gözaltına alındı.

New York Daily News'e konuşan 45 yaşındaki Frank Brito, "İki kamyonun çarpıştığını ve birinden mavi eşofmanlı tıknaz bir adamın inerek, birisini kovaladığını" anlattı. Brito, şahsın 5 ya da 6 el ateş açtığını söyledi.

Öte yandan basına bilgi veren Beyaz Saray sözcüsü Samah Sanders olayla ilgili olarak Başkan Donald Trump'a bilgi verildiğini açıkladı.

