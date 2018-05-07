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ABD'de sular durulmuyor! Trump'ın CIA Direktörü adayı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edildi.

ABD'de sular durulmuyor! Trump'ın CIA Direktörü adayı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:19
ABD'de sular durulmuyor! Trump'ın CIA Direktörü adayı...
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AMERİKAN Washington Post gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen  dört üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde Haspel'in cuma günü  adaylıktan çekilmek istediğini ilettiği kaydedildi.

Buna göre Beyaz Saray yetkilileriyle yapılan cuma günkü toplantıda,  2001 yılından sonra yurt dışındaki bazı hapishanelerde yapılan işkencelere  Haspel'in adının karışmış olmasının Senatoda işleri zora sokacağı dile getirildi.

"Senatoda onay alamayabilir"

Halen CIA Direktörülüğünü vekaleten yürüten Haspel'in Senatoda onay  alamayabileceği endişesini dile getiren yetkililer karşısında Trump'ın adayının  "eğer yardımı olacaksa adaylığımı hemen geri çekebilirim" dediği iddia edildi.

Toplantının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ve bazı  diğer Beyaz Saray yetkililerinin, CIA'in Virginia'daki merkezine giderek Haspel  ile görüştükleri ve kendisini ikna ettikleri belirtildi.

Cuma günkü sıcak gelişmelerin ardından Haspel'in bu hafta için  Senatoda yapılacak oylamaya hazırlanmaya devam ettiği bildirildi.

ABD Senatosunda 51'e 49 üstünlüğü bulunan Cumhuriyetçilerin fire  vermemesi halinde Haspel'in onay almasının beklendiği kaydediliyor.

Senatoda onay süreci zorlu olacak

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül  saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere  adı karışan Haspel'in, senatodan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği  belirtilmişti.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi,  teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye  işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu  olmuştu.

Kaliforniya eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti  Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha  fazla bilgiyi kamu ile paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün adaylık  sürecinde incelemesi için Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri senatörlerle  paylaşmayı kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını  ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını 13 Mart'ta Twitter hesabı üzerinden  duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü  görevine Haspel'i aday gösterdiğini ifade etmişti.

Haspel onay alması halinde teşkilat tarihindeki ilk kadın CIA  direktörü olacak.

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ABD Başkanı Donald TrumpTrumpın CIA Direktörü Adayı
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