ABD'de son 20 yılın en büyük depremi! 7,1'lik korkutan sarsıntı

ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi. Bu deprem, son 3 gün içinde gerçekleşen üçüncü deprem olarak kaydedilirken, binlerce artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

1400 ARTÇI SARSINTI

ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6,4 şiddetindeki depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti. Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.

DÜN DE 6,4'LE SALLANDI

ABD'nin California eyaletinin güneyi dün de son 20 yılda gerçekleşen en büyük deprem ile sarsılmıştı. Los Angeles şehrinin 200 km kuzeyinde bulunan Kern County bölgesinde bulunan Searles Valley merkezli 6,4 şiddetindeki deprem Las Vegas'tan başlayarak Pasifik okyanusuna kadar hemen hemen tüm güney California'da hissedilmişti. Yerel saat ile 10.33'de gerçekleşen depremin ardından ABD Jeolojik Araştırma merkezinden Robert Graves'in açıklamasına göre Richter ölçeğinde 2,5 şiddetinden yüksek 159 artçı deprem kaydedilmişti. Şu ana kadar kayıt edilen en yüksek artçı depremin 4,6 şiddetinde olduğu belirtilmişti. Depremden kaynaklı hasarlar ile ilgili olarak Kern Bölgesinde bulunan Ridgecrest şehrinde acil durum ilan edilirken açıklama yapan Ridgecrest Belediye Başkanı "kırılmış gaz hatları var" diyerek bölgede birçok yangın olduğunu söylemişti. Ayrıca hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı bölgede yaklaşık 29 bin kişinin elektriksiz kaldığı duyurulmuştu.