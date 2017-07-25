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ABD'de şok istifa iddiası

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın ardından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın da Trump yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkları nedeniyle istifa edebileceği iddia edildi

ABD'de şok istifa iddiası

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın ardından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın da Trump yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkları nedeniyle istifa edebileceği iddia edildi

25 Temmuz 2017 Salı 12:31
ABD'de şok istifa iddiası
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ABD merkezli CNN International'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın geçen haftaki istifasının ardından Tillerson’ın da istifası gündemde.Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı haberde, Tillerson’ın, ABD ile İran arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın kadro politikası konularında Beyaz Saray’la ciddi anlaşmazlıkları olduğu belirtildi.Tillerson, Katar krizinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ve damadı Jared Kuschner'in oynadığı rolden de çok rahatsız olduğu biliniyor. trump'ın damadı ve danışmanı Kuschner'ın Beyaz Saray'da Tillerson'dan farklı bir dış politika izlediği suçlaması yapılıyor. Tillerson’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions’a hakkındaki “Bilseydim, atamazdım” açıklamasını da profesyonel bulmadığı aktarıldı.

"YIL SONUNDAN ÖNCE İSTİFA EDEBİLİR"

İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, ‘Tillerson’ın yılsonunu beklemeden istifasını vermesi’ durumunda şaşırmayacaklarını da ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTillersonTrump
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