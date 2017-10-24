ABD'de skandal! Kadın öğretmen kız öğrencisi ile sınıfta birlikte oldu

ABD'de yeni bir öğretmen-öğrenci ilişkisi skandalı yaşandı. Florida'daki bir okulda gerçekleşen olayın Ekim ayı başında fark edildiği ifade edildi.

BİRLİKTELİK 2 AY SÜRMÜŞ

15 yaşındaki öğrencisiyle lezbiyen ilişki yaşadığı öğrenilen Jaclyn Truman isimli öğretmen, geçtiğimiz perşembe günü polise teslim oldu. 30 yaşındaki işaret dili öğretmeninin, öğrencisiyle 2 aydır ilişki yaşadıkları belirtildi. Çocuğun söylediğine göre, ikili 5-10 defa cinsel birliktelik yaşadı. Hatta bunların bazıları sınıftaydı.

"BENİ ZORLAMADI"

Genç kız, ilişkilerinin karşılık rıza ile gerçekleştiğini ve herhangi bir zorlamaya maruz kalmadığını ifade etti. Suçlamalar üzerine görevinden istifa eden öğretmenin daha önce İlahiyat Fakültesinde danışmanlık ve koordinatörlük görevleri üstlendiği, 2015 yılından beri de aynı okulda görev yaptığı açıklandı.

Gözaltına alınan öğretmen için 40 bin dolar kefalet ücreti belirlendi.