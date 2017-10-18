ABD'de silahlı saldırı

ABD'NİN kuzeydoğusundaki Maryland eyaletindeki Harford kenti şerifinin ofisinden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, aynı işletmede çalışan 5 kişinin silahlı saldırıda vurulduğu, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, Edgewood bölgesinde yer alan "Emmorton Business Park" adlı işletmedeki saldırıyı gerçekleştiren zanlının ise arandığını kaydetti.

Öte yandan, saldırı nedeniyle aynı bölgedeki bazı okulların ve işletmelerin kapılarını kapattığı ve hiçbir ziyaretçinin girişine izin verilmediği ifade edildi.

Konuyla ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.