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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı

18 Ekim 2017 Çarşamba 20:07
ABD'de silahlı saldırı
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ABD'NİN kuzeydoğusundaki Maryland eyaletindeki Harford kenti şerifinin ofisinden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.  Açıklamada, aynı işletmede çalışan 5 kişinin silahlı saldırıda vurulduğu, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, Edgewood bölgesinde yer alan "Emmorton Business Park" adlı işletmedeki saldırıyı gerçekleştiren zanlının ise arandığını kaydetti.

Öte yandan, saldırı nedeniyle aynı bölgedeki bazı okulların ve işletmelerin kapılarını kapattığı ve hiçbir ziyaretçinin girişine izin verilmediği ifade edildi. 
Konuyla ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

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