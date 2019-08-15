ABD'de silahlı saldırı: En az 6 polis vuruldu
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde gerçekleşen bir silahlı saldırı sonucu en az 6 polisin yaralandığı bildirildi
Philadelphia'nın Nicetown-Tioga bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, en az 5 polisin vurulduğu olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, yerel saatle 16:30 sularında meydana gelen olayda polis, bölgedeki 'narkotik aktivite'ye ilişkin bir anons üzerine olay yerine intikal etti.
NBC'ye göre saldırganlardan biri gözaltına alınırken, ikinci saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.
Fox News'in aktardığına göre ise Philadelphia polisi aktif durumdaki saldırganın olayı Facebook üzerinden canlı yayınladığını duyurdu.
Öte yandan, saldırıda yaralanan polislerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. Yaralanan polislerden birinin başından vurulduğu ancak durumunun ağır olmadığı kaydedildi.