ABD'de silahlı saldırı: En az 6 polis vuruldu

Philadelphia'nın Nicetown-Tioga bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, en az 5 polisin vurulduğu olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, yerel saatle 16:30 sularında meydana gelen olayda polis, bölgedeki 'narkotik aktivite'ye ilişkin bir anons üzerine olay yerine intikal etti.

NBC'ye göre saldırganlardan biri gözaltına alınırken, ikinci saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

​Fox News'in aktardığına göre ise Philadelphia polisi aktif durumdaki saldırganın olayı Facebook üzerinden canlı yayınladığını duyurdu.

​Öte yandan, saldırıda yaralanan polislerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. Yaralanan polislerden birinin başından vurulduğu ancak durumunun ağır olmadığı kaydedildi.