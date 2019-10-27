ABD'de silahlı saldırı: En az 2 ölü 20 yaralı!

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Greenvile'de meydana gelen bir silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Olayy erine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

