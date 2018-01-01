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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:56
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
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LONG Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz bilinmediği söylendi. Monmouth Savcılığı, Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturması devam ediyor. Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşününülüyor." açıklamasında bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDNew JerseySilahlı Saldırı
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