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ABD'de rekor bekleniyor! 1970'ten sonra...

Ülkenin ham petrol üretiminin 2018'de günlük ortalama 9,9 milyon varile ulaşarak 1970'te yakalanan rekor üretimi geride bırakması bekleniyor. ABD'nin ham petrol üretiminin bu senenin ikinci yarısında, yılın ilk yarısına göre, günlük ortalama 340 bin varil artarak 9,4 milyon varile ulaşması öngörülüyor

ABD'de rekor bekleniyor! 1970'ten sonra...

Ülkenin ham petrol üretiminin 2018'de günlük ortalama 9,9 milyon varile ulaşarak 1970'te yakalanan rekor üretimi geride bırakması bekleniyor. ABD'nin ham petrol üretiminin bu senenin ikinci yarısında, yılın ilk yarısına göre, günlük ortalama 340 bin varil artarak 9,4 milyon varile ulaşması öngörülüyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 21:33
ABD'de rekor bekleniyor! 1970'ten sonra...
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ham  petrol üretiminin gelecek sene artmaya devam ederek, rekor seviyeye ulaşmasının  beklendiğini duyurdu. 

EIA'dan yapılan açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin 2018'de  günlük ortalama 9,9 milyon varile yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu öngörünün gerçekleşmesi halinde, ABD'nin ham  petrol üretiminin 1970'te yakalanan rekor üretim seviyesini geride bırakabileceği  vurgulandı.

ABD'nin ham petrol üretimi 1970'te günlük ortalama 9,6 milyon varil  olmuştu.

Ülkenin geçen seneki ham petrol üretimi ise düşük petrol fiyatları  nedeniyle, günlük ortalama 8,8 milyon varil seviyesindeydi.

Yılın ikinci yarısında artış bekleniyor

EIA'dan yapılan açıklamada, ayrıca, ABD'nin ham petrol üretiminin bu  senenin ikinci yarısında, yılın ilk yarısına göre, günlük ortalama 340 bin varil  artarak 9,4 milyon varile ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki ham petrol üretiminin çoğunun  ABD'nin Teksas eyaletinin batısındaki ve New Mexico eyaletinin güneydoğusundaki  bölgeleri kapsayan Permian havzasından geleceğine dikkat çekilirken, bu havzada  sondaj işlemlerinin de artmasının beklendiği kaydedildi.

Bu senenin ilk 6 ayında ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 9,1  milyon varil seviyesinde olmuştu.

EIA'nın ham petrol üretim tahminleri, küresel piyasada petrol  fiyatları, ABD'deki sondaj kulesi sayısıyla petrol kuyularındaki üretim miktarı  değişimleri ve şirketlerin nakit akışları gibi veriler göz önüne alınarak  belirleniyor.

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Son Güncelleme: 16.10.2017 21:35
Anahtar Kelimeler:
ABD
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