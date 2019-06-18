ABD'de Pentagon'da deprem!

ABD Başkanı Donald Trump, halen Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" çekildiğini bildirdi

ABD'de Pentagon'da deprem!
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ABD Başkanı Trump, Shanahan'ın bakan adaylığıyla ilgili olarak  Twitter'dan açıklama yaptı.
 
Trump, açıklamasında, "Bugüne kadar mükemmel bir iş çıkaran Savunma  Bakan Vekili Patrick Shanahan, bakan adaylığı sürecine devam etmeme kararı aldı,  böylece ailesine daha fazla zaman ayırabilecek. Harika hizmetleri için Patrick'e  teşekkür ediyorum. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper yeni savunma bakan  vekili olarak görev yapacak. Mark'ı tanıyorum ve çok iyi iş çıkaracağından şüphem  yok." ifadelerini kullandı.
Shanahan'dan açıklama
 
Öte yandan Trump'la aynı zamanda yazılı açıklama yapan Shanahan, söz  konusu geri çekilme kararının tamamen ailevi sebeplerle ilgili olduğunu belirtti.
 
Shanahan, eski eşi ve çocuğuyla ilgili aile içi şiddet konusunun  kamuoyuna yansımasından dolayı adaylık için "kötü bir zamanlama" olduğunu dile  getirdi.
 
Daha önce Shanahan'in Senatoda bekleyen adaylığının belirsiz olduğu ve  Trump'ın farklı bir ismi savunma bakanı olarak görevlendirmek üzere görüşmeler  yaptığı iddiaları Amerikan medyasına yansımıştı.
 

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