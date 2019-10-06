ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar!
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest'te peş peşe üç patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle etkinliğe katılanlar büyük panik yaşadı. Patlamaların sebebinin elektrik arızası olduğu belirtildi.
DÜNYA 06.10.2019, 08:46
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:41
|Yatsı
|19:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2