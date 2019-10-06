banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest'te peş peşe üç patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle etkinliğe katılanlar büyük panik yaşadı. Patlamaların sebebinin elektrik arızası olduğu belirtildi.

DÜNYA 06.10.2019, 08:46
ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar!
banner404

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest'te peş peşe üç patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle etkinliğe katılanlar büyük panik yaşadı. Patlamaların sebebinin elektrik arızası olduğu belirtildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:50
Öğle 12:50
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2
banner440
banner545