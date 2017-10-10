Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103394
ALTIN
152.953
DOLAR
3.6829
STERLİN
4.8731
EURO
4.3464
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

ABD'de kriz büyüyor! Trump: Eğer bunu yaptıysa...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine ‘moron' dediği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

ABD'de kriz büyüyor! Trump: Eğer bunu yaptıysa...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine ‘moron' dediği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

10 Ekim 2017 Salı 21:08
ABD'de kriz büyüyor! Trump: Eğer bunu yaptıysa...
banner404

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine "moron" dediği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Trump, "(Tillerson) Eğer dediyse, IQ testlerini karşılaştırmamız gerekecek. Ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim" dedi.
 
İDDİALAR GERÇEKMİŞ GİBİ CEVAP VERDİ
 
Trump, Forbes dergisine yaptığı açıklamada, Tillerson'ın kendisi için ‘moron' dediğine dair iddiaların "yalan haber" olduğunu söyledi. Trump yine de bu iddiaların doğru olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak, "Eğer bunu yaptıysa, sanırım IQ testlerini karşılaştırmamız gerekecek. Ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
 
Geçen hafta Tillerson, NBC News'te çıkan ve temmuz ayında düzenlenen Pentagon toplantısının ardından Trump için "moron" dediğini iddia eden haberleri yalanlamıştı. Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Trump'ın "akıllı" olduğunu söylemişti. Trump'ın konuyla ilgili açıklaması ise Tillerson ile Beyaz Saray'daki öğle yemeğinden önce geldi.
 
"TILLERSON MEMNUN DEĞİL" SÖYLENTİLERİ 
 
Trump geçen hafta da Tillerson'ın Kuzey Kore'yle müzakere etme çabalarının "zaman kaybı" olduğunu belirtmişti. Bu olayların ardından Twitter'da, Tillerson'ın görevinden memnun olmadığı söylentileri tekrar canlanmıştı. Tillerson ise istifa etme niyetinin olmadığını dile getirmişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpABD Başkanı Donald TrumpABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize kuralları sertleştirdi
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize kuralları sertleştirdi
Pentagon'dan Türkiye açıklaması
Pentagon'dan Türkiye açıklaması
15 Ekim Pazar günü kıyamet kopacak mı?
15 Ekim Pazar günü kıyamet kopacak mı?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim