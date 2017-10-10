ABD'de kriz büyüyor! Trump: Eğer bunu yaptıysa...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine "moron" dediği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Trump, "(Tillerson) Eğer dediyse, IQ testlerini karşılaştırmamız gerekecek. Ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim" dedi.
İDDİALAR GERÇEKMİŞ GİBİ CEVAP VERDİ
Trump, Forbes dergisine yaptığı açıklamada, Tillerson'ın kendisi için ‘moron' dediğine dair iddiaların "yalan haber" olduğunu söyledi. Trump yine de bu iddiaların doğru olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak, "Eğer bunu yaptıysa, sanırım IQ testlerini karşılaştırmamız gerekecek. Ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
Geçen hafta Tillerson, NBC News'te çıkan ve temmuz ayında düzenlenen Pentagon toplantısının ardından Trump için "moron" dediğini iddia eden haberleri yalanlamıştı. Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Trump'ın "akıllı" olduğunu söylemişti. Trump'ın konuyla ilgili açıklaması ise Tillerson ile Beyaz Saray'daki öğle yemeğinden önce geldi.
"TILLERSON MEMNUN DEĞİL" SÖYLENTİLERİ
Trump geçen hafta da Tillerson'ın Kuzey Kore'yle müzakere etme çabalarının "zaman kaybı" olduğunu belirtmişti. Bu olayların ardından Twitter'da, Tillerson'ın görevinden memnun olmadığı söylentileri tekrar canlanmıştı. Tillerson ise istifa etme niyetinin olmadığını dile getirmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.