ABD'de korkutan deprem

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'de korkutan deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia  bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5  kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. 
 
 Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen  depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
 

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