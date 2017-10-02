ABD'de konsere silahlı saldırı

ABD'nin Las Vegas kentinde yapılan Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendi. Polis olaya müdahale ediyor. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor.

Hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre en az 2 ölü, 24 yaralı var.

Mccarran uluslararası havalimanında uçuşlar durduruldu.

Las Vegas polisi bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak bölgede çatışmaların devam ettiği haberleri geliyor.

Polis insanlara olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Polisten yapılan açıklamada, operasyonda görev yapan polislerin güvenliği için sosyal medyadan canlı yayın yapılmaması istendi. Olayın ardından bölgedeki havaalanının da kapatıldığı ifade edildi.