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ABD'de kilisede katliam: 27 ölü, 24 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio kentindeki bir kiliseye silahlı düzenlendi. Saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti 24 kişi de yaralandı

ABD'de kilisede katliam: 27 ölü, 24 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio kentindeki bir kiliseye silahlı düzenlendi. Saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti 24 kişi de yaralandı

05 Kasım 2017 Pazar 23:35
ABD'de kilisede katliam: 27 ölü, 24 yaralı
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ABD'NİN Teksas eyaletinde bulunan San Antonio kentinin 30 kilometre doğusunda yer alan Sutherland Springs First Baptist Kilisesi'ne giren bir kişi, pazar ayini sırasında kalabalığın üzerine ateş açtı.

Korkunç saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Kiliseden duyulan silah seslerinin üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Kiliseye operasyon düzenleyen Amerikan polisi, saldırganı vurarak öldürdü. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKilisede Katliam
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