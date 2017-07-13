ABD'de kayıp gençlerin cesedi toplu mezarda bulundu

ABD'nin doğu kıyısındaki eyaletlerinden Pennsylvania'da 7 Temmuz'dan bu yana kayıp olan dört gençten birinin cesedine ulaşıldı. CNN International, cesedi bulunan kişinin 19 yaşındaki Dean Finocchiaro olduğunu bildiriyor.Yaşları 19 ve 22 arasında değişen gençler, bir çiftlikteki toplu mezara gömülmüş. Antonio ve Sandra DiNardo çiftine ait söz konusu çiftlik, eyaletin kuzeyindeki Solebury Township'te. Çiftin 20 yaşındaki oğulları Cosmo DiNardo, kayıp gençlerin araçlarını çalıp satma şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, kayıp aracı Di Nardo'ların arazisinde buldu.Savcı Matthew Weintraub, yaklaşık dört metre derinlikte bir çukura atılan cesetlerin polis köpekleri tarafından bulunduğunu açıkladı."Bu şüphesiz ki bir cinayet. Sadece kaç kurban olduğunu bilmiyoruz" diyen Savcı Weintraub, 19 yaşındaki Finocchiaro'nun nasıl öldüğüyle ilgili bilgi vermedi.Aranan gençlerden bir diğeri 19 yaşındaki Jimi Patrick, 5 Temmuz'dan bu yana kayıp. Patrick'in gözaltına alınan Di Nardo ile bir yıl aynı okula gittiği ortaya çıktı.22 yaşındaki Mark Sturgis ve 21 yaşındaki Tom Meo, son olarak geçen hafta Cuma akşamı birlikte görüldüler.Solebury Township'de yaşayan Susan Mangano, sakinliğiyle bilinen bölgede daha önce böyle bir şey görmediklerini söylüyor. CNN'ne konuşan Mangano, "Çiftliğin her gün yanından geçeriz. Helikopterler gördük. Aileler olanları endişeyle izliyor, benim de aynı yaşlarda çocuklarım var. Çok yıkıcı" sözleriyle hissettiklerini anlattı.
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