AMERİKAN basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.
12 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI
Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Carvera, saldırganın polisle uzun süreli bir çatışma sonucu ölü ele geçirildiğini belirtti.
Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
"TARİHİMİZDEKİ EN KAHREDİCİ GÜN"
Virginia Beach Valisi Bobby Dyer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olay, Virginia Beach tarihinde en kahredici gündür." ifadesi kullanıldı.
TRUMP GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiği ve olayı yakından takip ettiği vurgulandı.
ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde, belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda, 12 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı
AMERİKAN basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.