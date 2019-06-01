ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AMERİKAN basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.

12 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Carvera, saldırganın polisle uzun süreli bir çatışma sonucu ölü ele geçirildiğini belirtti.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

"TARİHİMİZDEKİ EN KAHREDİCİ GÜN"

Virginia Beach Valisi Bobby Dyer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olay, Virginia Beach tarihinde en kahredici gündür." ifadesi kullanıldı.

TRUMP GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiği ve olayı yakından takip ettiği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 09:52