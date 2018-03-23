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ABD'de hükümet yine kapanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nden geçen 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi veto ederek Amerikan federal hükümetinin geçici olarak "kapanmasına" yol açabilir

ABD'de hükümet yine kapanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nden geçen 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi veto ederek Amerikan federal hükümetinin geçici olarak "kapanmasına" yol açabilir

23 Mart 2018 Cuma 19:00
ABD'de hükümet yine kapanabilir
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TRUMP, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kongre’den gece  saatlerinde geçen torba bütçe tasarısını göçmenlik ve ulusal güvenlikle ilgili  çekinceleri nedeniyle veto etmeyi değerlendirdiğini bildirdi. 
Bütçe tasarısının ABD'ye çocuk yaşta yasa dışı yollarla getirilmiş  gençlerin korunmasına yönelik "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem"  (DACA) programına dair hiçbir madde içermediğine dikkati çeken Trump, “Torba  Bütçe Yasasını, 800 bini aşkın DACA göçmeninin Demokratlar tarafından tamamen  terk edilmesi ve Ulusal Güvenliğimiz için aşırı derecede ihtiyacımız olan Sınır  Duvarı’nı tümüyle finanse etmediği gerekçelerine dayanarak veto etmeyi  değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.  
 
Eğer ABD Başkanı Trump, federal hükümetin faaliyetlerini eylül sonuna  kadar finanse edecek 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısını veto ederse, ülkedeki  kamu kuruluşları son geçici bütçenin süresinin bu gece dolmasının ardından yeni  bütçe onaylanana kadar bir kez daha "kapanmak" zorunda kalacak.
 
Amerikan federal hükümeti, bu sene bütçe krizleri nedeniyle harcama  yetkisini kaybettiği için ilki 20 Ocak-23 Ocak arasındaki 3 gün ve ikincisi 9  Şubat'ta birkaç saatliğine olmak iki kez kapanmıştı.
 
FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK? 
 
Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona  eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle aranın  kapatılması gerekiyor. 
 
Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini  kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye  hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini  durdurması anlamına geliyor. 
  
Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken,  ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde  çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik  görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel  kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını  genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. 
 
Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık  850 binken, “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpHükümet
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