ABD de 'Boeing 737 Max' uçuşlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı

ABD de 'Boeing 737 Max' uçuşlarını durdurdu
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ETİYOPYA'DA 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi  uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD oldu.
 
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, ikinci bir talimata kadar Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların  yere indirilmesine karar verdiklerini ifade etti. Trump, söz konusu kararın ABD  Havacılık İdaresi (FAA) tarafından derhal uygulanacağını belirtti.
Trump, "Bu konuyu şansa bırakmak istemedim. Doğru olan şeyi  yaptığımızı hissediyoruz. Amerikan halkının ve herkesin güvenliği en önemli  önceliğimizdir. Umarım (Boeing) kısa zamanda cevaplarını hazırlar ancak o zamana  kadar uçakları yerde olacak." ifadelerini kullandı.
 
Donald Trump ayrıca, Boeing'in çok değerli bir firma olduğunu ve  uçaklarının yere inmesi kararının onlar açısından çok zor bir dönüm olduğunun da  farkında olduğunu söyledi.
 
Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta  Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre  sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya,  Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda,  Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda,  Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing  737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava  sahalarını uçuşlara kapatmıştı.
 
Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları  seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika,  Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz  konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.
 

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