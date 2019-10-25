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ABD'de alarm verildi! Yarım milyon insan etkilenebilir

ABD'nin California eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi

DÜNYA 25.10.2019, 00:27
ABD'de alarm verildi! Yarım milyon insan etkilenebilir
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ABD medyasındaki haberlerde, eyaletin kuzey kısmındaki Sonomo  bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle  Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldığı belirtildi.
Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle  yangının yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik  kesintisine gidildiği ifade edildi.
 
Zorunlu elektrik kesintilerinin California'da yaşayan yaklaşık yarım  milyon insanı etkileyeceği bilgisi paylaşıldı.
 
Eyaletin güney kısmında da en az iki yangının devam ettiği ancak  yerleşim yerlerine tehlike teşkil etmeyecek şekilde kontrol altında tutulduğu  bildirildi.
 
California Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, şu ana  kadar herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını belirtti.
 
İki yıl önce aynı bölgede çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını  kaybetmişti.
 

#california
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