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"ABD-Çin ticaret savaşı küresel büyümeyi vurabilir"

S&P Global Ratings Ekonomisti, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının büyümeye önemli ölçüde zarar vereceğini söyledi

"ABD-Çin ticaret savaşı küresel büyümeyi vurabilir"

S&P Global Ratings Ekonomisti, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının büyümeye önemli ölçüde zarar vereceğini söyledi

06 Mayıs 2018 Pazar 16:48
"ABD-Çin ticaret savaşı küresel büyümeyi vurabilir"
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S&P Şef Ekonomisti Paul Gruenwald'a göre ticaret savaşları sürerse bedelini küresel büyüme ödeyebilir. 

Uzman konuya ilişkin olarak "Eğer bu anlaşmazkık devam ederse tüketiciler çok fazla harcamaz, şirketler yatırım yapmaz, Tüketici Güveni düşer, bu durum da küresel büyüme patikası için olumsuz olur" yorumunu yaptı. 

Gruenwald sözlerini şöyle sürdürdü "Eğer dünyanın en büyük 2 ekonomisi tam ölçekli bir ticaret savaşına girerse bu, büyümede önemli bir düşüşe neden olur"

Xinhua haber ajansı önceki gün iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ticarette bazı konular üzerinde anlaştıklarını, bazı konularda ise anlaşmazlıklar olduğunu bildirmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
S&P Global Ratings EkonomistiABD-Çin Ticaret Savaşı
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