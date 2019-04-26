ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2013’te Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan Silah Ticareti Anlaşması'ndan ülkesinin imzasını çekeceğini açıkladı

ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından çekiliyor
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ABD Başkanı  Donald  Trump, Ulusal Tüfek Derneğine (NRA) bağlı lobi kuruluşu Ulusal Tüfek  Derneği Yasama Eylem Enstitüsünün (NRA-ILA) Indianapolis’te düzenlediği "Liderler  Forumu" etkinliğinde konuştu.  
Katılımcıların huzurunda BM Silah Ticareti Anlaşmasın’dan imzasını  çekeceğine dair bir belgeyi imzalayan Trump, "Birleşmiş Milletler yakında  Amerika’nın bu anlaşmayı reddettiğine dair resmi bir tebligat alacak." dedi.    
 
Trump, "Bunun ne olduğunu çoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Ne  olduğunu biliyor musunuz? Büyük bir faktör. Orada NRA’dan bazı mutlu yüzleri  görüyorum. Resmi olarak bugün, fazlasıyla yanıltıcı bu anlaşmadan Amerika’nın  imzasını çekeceğimi duyuruyorum. İmzamızı geri çekiyoruz." ifadesini kullandı.
 
Trump ayrıca, imzaladığı belgenin, Senato’ya anlaşmayı onaylama  sürecini askıya alması ve anlaşma hakkının kendisine verilmesini talep eden bir  mesaj olduğunu da dile getirdi.
 
Demokratların ülkede silah satışlarına yönelik sınırlama tekliflerini  de eleştiren Trump, "Demokratlar, suçlu yabancıların hiçbir hesap vermeden  ortalıkta serbestçe dolaşmalarına izin verilirken kanunlara uyan vatandaşları  silahsızlandırmak istiyor. Ben başkanınız oldukça bu asla olmayacak." dedi.  
 
Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Silah Ticareti  Anlaşmasının 2013’te eski Başkan Barack Obama döneminde imzalandığını ancak  Trump’ın görevi devralmasından sonra Beyaz Saray’a onay için sunulduğu  belirtildi.
 
Açıklamada, "STA (Silah Ticareti Anlaşması) 2020’de değişiklikler için  müzakereye açılmış durumda ve ABD, burada yapılan potansiyel tekliflerden  bazılarını kabul edemez. STA sorumsuz silah transferi sorunlarını çözmede  başarısız olmuşken, ortak ve müttefiklerimize silah satmamızı engellemek isteyen  bazıları için platform sağlıyor. Başkan, ABD’nin egemenlik ve haklarını asla  teslim etmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur." ifadesine yer verildi.
 
Silah Ticareti Anlaşması, 2013'te BM nezdinde uluslararası  konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere imzalanmıştı.  Anlaşmayı 130 ülke imzalarken, 101 ülke anlaşmanın uygulamasına katıldı.
 
ABD dışındaki diğer katılımcı tüm ülkelerin yönetimleri anlaşmayı  yürürlüğe koymuş durumda.
 
Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran, Suriye, Ermenistan ve Mısır’ın da  aralarında olduğu 63 ülke bu anlaşmaya imza atmamıştı.
 

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