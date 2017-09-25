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'ABD bize savaş açtı'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Kuzey Kore'ye savaş ilan ettiğini söyledi

'ABD bize savaş açtı'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Kuzey Kore'ye savaş ilan ettiğini söyledi

25 Eylül 2017 Pazartesi 18:42
'ABD bize savaş açtı'
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KUZEY Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho "ABD'nin Hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var" dedi.

New York'ta basın toplantısı düzenleyen Ri "Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla hayatta kalamayacağını söylerek en sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu" dedi.

BM ve uluslararası toplumdan da savaş tehditlerinin gerçekleşmemesi yönünde sesler yükseldiğini söyleyen Ri, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'yi savaşla tehdit eden ilk ülkenin ABD olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti.

ABD, KUZEY KORE SINIRINDA UÇMUŞTU

Ülkesine savaş ilan eden ABD'ye karşı her türlü önlemi alma hakkına sahip olduklarını belirten Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz." dedi. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta sonu Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıklamıştı.

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