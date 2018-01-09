ABD Başkanı Trump'tan yumuşama sinyali

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, göçmen reformu konusunda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



Kongrede iki parti arasında uzlaşmayla varılacak bir göçmen reformuna destek verebileceğini dile getiren Trump, "Eğer bu konuda ileri bir adım atarsanız ben de ateşi düşürecek adımı atarım. Kapsamlı bir göçmen reformundan çok uzak olmadığınızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump sınıra duvarda ısrarcı



Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etti. Trump, söz konusu duvarın uzlaşmanın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizdi.



Öte yandan Trump, göçmen zinciri ve "Yeşil Kart" çekilişinin sonlandırılması konusunda daha önce yaptığı çağrıları bir kez daha yineleyerek, "ABD'ye insanlar çekilişle değil, yeteneklerine göre seçilerek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.



Daha önceki açıklamalarında ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre vermişti.



ABD Başkanı Trump, eylül ayında, ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programını sonlandıracağını açıklamış, karar Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında ciddi krize neden olmuştu.