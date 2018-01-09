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ABD Başkanı Trump'tan yumuşama sinyali

ABD Başkan Donald Trump, milyonlarca illegal göçmenin ABD'de kalabilmesinin önünü açacak yasal düzenleme yapılmasına sıcak baktığını bildirdi

ABD Başkanı Trump'tan yumuşama sinyali

ABD Başkan Donald Trump, milyonlarca illegal göçmenin ABD'de kalabilmesinin önünü açacak yasal düzenleme yapılmasına sıcak baktığını bildirdi

09 Ocak 2018 Salı 23:44
ABD Başkanı Trump'tan yumuşama sinyali
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ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle Beyaz Saray'da  bir araya gelen Trump, göçmen reformu konusunda basın mensuplarına açıklamalar  yaptı.
 
Kongrede iki parti arasında uzlaşmayla varılacak bir göçmen reformuna  destek verebileceğini dile getiren Trump, "Eğer bu konuda ileri bir adım  atarsanız ben de ateşi düşürecek adımı atarım. Kapsamlı bir göçmen reformundan  çok uzak olmadığınızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Trump sınıra duvarda ısrarcı
 
Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede  kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan  duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek  göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etti. Trump, söz konusu duvarın  uzlaşmanın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizdi.
 
Öte yandan Trump, göçmen zinciri ve "Yeşil Kart" çekilişinin  sonlandırılması konusunda daha önce yaptığı çağrıları bir kez daha yineleyerek,  "ABD'ye insanlar çekilişle değil, yeteneklerine göre seçilerek alınmalı."  değerlendirmesini yaptı.
 
Daha önceki açıklamalarında ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık  700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu konuda gerekli  yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre vermişti.
 
ABD Başkanı Trump, eylül ayında, ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş  göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin  Ertelenmiş Eylem" (DACA) programını sonlandıracağını açıklamış, karar  Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında ciddi krize neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KongreABDDonald Trump
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