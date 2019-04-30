ABD Başkanı Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela açıklaması
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ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Twitter  hesabından bir açıklama yaptı.
 
Trump, açıklamasında, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip  ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor."  ifadesini kullandı.
Darbe girişimi
 
Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis  Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3  dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
 
Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında  etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.  Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da  askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.
 
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine  karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni  savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri  birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların  emrindedir." açıklamasında bulunmuştu.
 
ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek  veren açıklamalar yapmıştı.
 

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