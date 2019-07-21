ABD Başkanı Trump'tan ilginç açıklama: Özür dilemeliler

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 kadın Demokratik Parti üyesine özür dilemelisiniz dedi

ABD Başkanı Trump'tan ilginç açıklama: Özür dilemeliler
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TRUMP , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 kadın kongre üyesinin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum. Amerika’dan (ve İsrail’den) söyledikleri korkunç (nefret dolu) şeyler için özür dilemeliler. Demokrat Partiyi yok ediyorlar, ama büyük Milletimizi asla yok edemeyecek kadar zayıf ve güvensiz insanlar! diyerek, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley'i hedef aldı.

NELER OLMUŞTU?
 
Trump, Temsilciler Meclisi’nin kadın üyelerine, memleketlerindeki yönetimlerinin tam bir facia olduğunu ve ülkelerine geri dönüp tamamen yıkılmış suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmaları önerisinde bulunmuştu.
 

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