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ABD Başkanı Trump'tan harekat hakkında yeni açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Esper de ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden bin asker daha çekmeye hazırlandığını duyurdu

DÜNYA 13.10.2019, 16:49
ABD Başkanı Trump'tan harekat hakkında yeni açıklama!
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ABD Başkanı Donald Trump, "Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize" dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, katıldığı programda Başkan Trump'ın ABD askerlerine Suriye'nin kuzeyinden güneye doğru ilerlemelerini, ancak ülkeyi tamamen terk etmemesini söylediğini açıkladı.

#ABD Başkanı Trump
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