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ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın faciası!

Trump'ın ABD'deki New York kentinde bulunan gökdelenlerinden birinin 50. katında yangın çıktı. Yangında bir itfaiye eri hafif yaralandı

ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın faciası!

Trump'ın ABD'deki New York kentinde bulunan gökdelenlerinden birinin 50. katında yangın çıktı. Yangında bir itfaiye eri hafif yaralandı

08 Nisan 2018 Pazar 11:15
ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın faciası!
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ABD'nin New York kentinin gökdelenleri ile ünlü Manhatten'deki Trump Tower'da yangın çıktı.
TRUMP'IN GÖKDELENİNİN 50. KATINDA YANGIN
ABD Başkanı Donalt Trump'un sahibi olduğu gökdelenin 50. katında yerel saat ile akşam saat 18.00 civarında çıkan yangın hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangın ihbarını alır almaz 150'ye yakın itfaiye ekibi ve çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Başkan Trump'un New York'ta geldiğinde aynı binada evi ve ofisinin bulunduğu bildirildi.

150 TANE İTFAİYE SEVK EDİLDİ
New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri Midtown'da bulunan gökdelende çıkan yangını söndürmek için seferber olduklarını belirtti.
İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürme çalışmalarına başlarken bölge yaya ve araç trafiğine de kapatıldı.

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI
FDNY Başkanı Roger Sakowich, söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiyecinin yaralandığını ve başka ölen yada yaralananın olmadığını açıkladı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yangın ile ilgili açıklama yaptı. Trump, "Trump Tower'da yangın çıktı. Çok Sınırlı. İyi inşa edilmiş bina. İtfaiyeciler iyi bir iş yaptı. Teşekkür ederim" dedi.

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TrumpABDNew YorkGökdelenYangın
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