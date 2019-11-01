ABD Başkanı Trump: Ben vurulursam Melania ağlamaz!

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları herkesi şaşırttı.Trump, Cumhuriyetçi Parti için Washington'daki Trump Hotel'de düzenlenen bir bağış etkinliğinde açıklama yaptı.ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in 2017 yılının haziran ayında, Alexandria'da silahlı saldırıya uğramasına değindi.

Scarlise, saldırı nedeniyle iç kanama geçirmiş, kemikleri kırılmış ve ağır yaralanmıştı.Scalise'in tedavisinden sonra yaşadığı kilo kaybıyla ilgili şaka yapan Trump, "Vurulmak iyi bir kilo verme planı değil" dedi.ABD lideri, "Scalise'in eşi onunla hastanede tanıştığım gün hüngür hüngür ağlıyordu" dedi.

First Lady Melania ile ilgili olarak ise, "Herkesin eşi bir trajediye böyle tepki vermez" diyen Trump, sözlerini şöyle noktaladı:"Benimkinin vermeyeceğini biliyorum!"

