ABD Başkanı: Tehlikeli ve müsrif ödemeler!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'tehlikeli, büyük ve müsrif' olarak tarif ettiği Suriyeli muhaliflere yapılan ödemelerin, silah ve mühimmat yardımının durdurulduğunu doğruladı. Alman Der Spiegel dergisi Trump'ın ilk kez bu konuda dolaylı olarak bir doğrulamaya gittiğini duyurdu. Trump'ın CIA’nın Suriye’de ‘ılımlı muhaliflere’ yönelik 'örtülü destek' programını sona erdirme kararı aldığı açıklanmıştı.
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