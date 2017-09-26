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ABD Başkanı Donald Trump’ın küfür ettiği sporcunun annesinden yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini her maç diz çökerek protesto eden Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaapernick'in annesine küfür etti. Kaapernick'in annesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin altında kalmayacağını gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın küfür ettiği sporcunun annesinden yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini her maç diz çökerek protesto eden Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaapernick'in annesine küfür etti. Kaapernick'in annesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin altında kalmayacağını gösterdi

26 Eylül 2017 Salı 16:07
ABD Başkanı Donald Trump’ın küfür ettiği sporcunun annesinden yanıt geldi
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GEÇTİĞİMİZ yıl Kasım ayında yapılan seçimlerde birinci gelerek ABD’nin en tartışmalı başkanlarından biri olan Donald Trump, ırkçı söylemleri nedeniyle tepki çekiyor. Hemen her kesimden kendisi hakkındaki protesto gösterilerine göğüs germekte zorlanan Donaldo Trump, bazen küfür ederek protesto edenleri eleştiriyor. NBA’in en önemli yıldızı LeBron James başta olmak üzere birçok basketbolcunun tepkisini çeken Donald Trump’ı, belki de en çok Colin Kaapernick’in protesto gösterisi kızdırıyor.

Colin Kaapernick, geçtiğimiz yıldan beri Amerika’nın ulusal marşında diz çökerek ABD Başkanı Donald Trump’ın ırkçı söylemlerini protesto etmeye başladı. Bu protestoya diğer futbolcuların da katılması ile gösteri ülke geneline yayıldı. Adeta çılgına dönen Trump ise bu gösteriyi oldukça sert sözlerle eleştirdi. Eleştirilerinin dozunu arttıran ve bir an sinirine hakim olamayan Trump, protestoyu başlatan Kaapernick’e ‘O… çocuğu’ diyerek küfür etti.

Yaşananların ardından Kaapernick’in annesi Teresa Kaapernick, ABD Başkanı Donald Trump’a sosyal paylaşım sitesinden cevapladı. Teresa Kaapernick, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “‘Sanırım bu beni oğluyla gurur duyan bir o… yapıyor'' diyerek Trump’a yanıt verdi.

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TrumpBasketbolcuAnnesiO... ÇOCUĞU
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