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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Ay'a astronot göndermek istiyoruz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeniden Ay'a astronot göndermek istediklerini söyledi. Pence, "Ay'da sadece ayak izleri ve bayrak bırakmak yeterli değil" dedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Ay'a astronot göndermek istiyoruz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeniden Ay'a astronot göndermek istediklerini söyledi. Pence, "Ay'da sadece ayak izleri ve bayrak bırakmak yeterli değil" dedi

07 Ekim 2017 Cumartesi 22:13
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Ay'a astronot göndermek istiyoruz
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MIKE Pence, Ulusal Uzay Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Dünya'nın uydusu olan Ay'ın keşfinin, Güneş Sistemi'nin de keşfinin ilk basamağı olduğunu hatırlattı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Pence, "Astronotları yeniden Ay'a göndereceğiz" dedi. ABD Başkan Yardımcısı'nın bu sözleri konuşmasını dinleyenlerce alkışlandı.
Ay'a yeniden astronot göndermek, eski başkan Barack Obama döneminde ABD'nin önceliği değildi.

Washington'un Obama döneminde belirlediği hedef, "2030 ortalarına dek Mars'a insanlar göndermek ve onların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmelerini sağlamaktı".

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Aya astronot göndermek istiyoruz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Mars ve ötesine gidebilmeleri için uzay faaliyetlerine daha fazla fon aktarmaları gerektiğini söyledi.
Ay'a ilk kez 1969'da Amerikalı astronotlar Neil Armstrong ve Edwin Eugene "Buzz" Aldrin ayak bastı.

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