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ABD, Bağdadi’nin ceset kalıntılarını ne yaptığını açıkladı

ABD'nin hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize bırakıldığı duyuruldu.

DÜNYA 29.10.2019, 08:31
ABD, Bağdadi’nin ceset kalıntılarını ne yaptığını açıkladı
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ABD'nin hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömdüğü ortaya çıktı. IŞİD liderinin cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu. Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti. Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

MİLLEY "SAVAŞ HUKUKUNA UYGUN İMHA EDİLDİ" DEMİŞTİ

Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti. Terörist başı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Bağdadi'nin öldüğü operasyon, önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı. Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı. Terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri yöneticilerinden Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin de ABD operasyonuyla öldürülen DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin halefi Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğü

#ABD #Bağdadi #Ceset
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