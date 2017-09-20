ABD ateşli silahlar için yasal değişikliğe hazırlanıyor

BEYAZ Saray kaynaklı bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası olmayan ateşli silah satışlarının denetim ve satışlarını kolaylaştırmak üzere bir yasa hazırlığında olduğu belirtildi. Trump yönetimi yapmayı planladığı yasal düzenlemeyle ateşli silah ticaretini canlandırmayı hedeflese de bazı kongre üyeleri ve silah denetimi savunucuları ihracat kurallarının hafifletilmesinin ve silah ticaretinin kolaylaştırılmasının ülkede bir takım sıkıntıları da beraberinde getireceği görüşünde. ABD genelinde sıklıkla kullanılan ateşli güçlü silahların suç çetelerinin ve militanların işlerini daha da kolaylaştıracağı ve suça daha kolay bulaşılacağına dair endişeler dile getiriliyor.
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