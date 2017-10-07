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ABD alarmda! Acil durum ilan edildi

ABD'nin güneyinde Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletleri ile Florida'nın batı bölgelerinde kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD alarmda! Acil durum ilan edildi

ABD'nin güneyinde Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletleri ile Florida'nın batı bölgelerinde kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi

07 Ekim 2017 Cumartesi 22:01
ABD alarmda! Acil durum ilan edildi
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NATE fırtınasının güçlenip kategori 1 kasırgaya dönüştükten sonra pazar günü ABD’nin güney kıyılarına ulaşması bekleniyor. Nate kasırgası Nikaragua, Kostarika ve Honduras'tan geçerken 23 kişinin ölümüne yol açtı.

Orta Amerika'da geçtiği yerlerde yoğun yağış, toprak kaymaları, yolları kapatıp köprüleri yıkarak sellere neden olan Nate fırtınasının güçlenip kategori 1 kasırgaya dönüştükten sonra pazar günü ABD’nin güney kıyılarına ulaşması bekleniyor. ABD’nin Luiziana eyaletinden Alabama'ya kadar uzanan Körfez kıyı bölgesinde kasırganın sellere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Luiziana Valisi John Bel Edwards, acil durum uyarısı yaptı. Vali John Bel Edwards, yetkililerin drenaj pompalarını kontrol etmeleri için New Orleans'a gönderildiğini söyledi. Alçak yerleşim bölgelerinde bulunanlara hazırlanma çağrısı yapıldığı belirtildi. Şehrin Belediye Başkanı Mitch Landrieu, asıl tehdidin yağmur değil, güçlü fırtına dalgaları olduğunu söyledi.

Meksika körfezindeki petrol şirketleri tedbir olarak platformlardaki işçileri tahliye etmeye başladı. Nate kasırgası sebebiyle Nikaragua'da en az 11 kişi, Costa Rica'da 8 kişi Honduras'ta üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Binlerce kişi evlerini terk ederken 400 bin kişinin su temin edemediği belirtildi.

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ABDHava DurumuIklim
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