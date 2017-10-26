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AB Zirvesi'nde skandal Türkiye teklifi

Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi’nde, Türkiye’ye tam üyelik hazırlıkları için verilen yardımların kısıtlanması için teklif sunuldu

AB Zirvesi'nde skandal Türkiye teklifi

Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi’nde, Türkiye’ye tam üyelik hazırlıkları için verilen yardımların kısıtlanması için teklif sunuldu

26 Ekim 2017 Perşembe 09:28
AB Zirvesi'nde skandal Türkiye teklifi
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AVRUPA Birliği Zirvesi'nde, Türkiye'ye tam üyelik hazırlıkları için verilen yardımların kısıtlanması için teklif sunuldu. 
 
KISITLAMA YAPTIRIMI
 
Teklif, daha önce 2018 yılı bütçesi dahilinde, AB tarafından önerilen reformların gerçekleştirilmesi ile altyapı ve tarımda kullanılması için Türkiye'ye verilmesi planlanan 217 milyon Avro'ya 80 milyon Avro'luk bir kısıtlama yaptırımı öngörüyor.
Teklife göre, 50 milyon Avro'luk kısıtlama derhal uygulanacak, daha sonra Türkiye'nin İnsan Hakları konusunda gelişme göstermediği öne sürülerek, geriye kalan 30 milyon Avro'luk kısıtlama daha sonraki dönemde uygulanacak. 
Bütçe raportörü Romen parlamenter Siegfried Mureşan, kısıtlamaların altyapı ve tarımı etkilemeyeceğini ifade eden Mureşan, sadece politik reformları etkileyeceğini söyledi. 
AB liderlerinin sunulan kısıtlama teklifine onay vermeleri bekleniyor. Ancak daha önce geçtiğimiz hafta Brüksel'de gerçekleşen AB zirvesinde tam üyelik için yardım bekleyen bazı ülkeler için de sunulan kısıtlama tekliflerine onay vermeleri gerekiyor. 
Seçim kampanyasını Türkiye karşıtı politikasıyla gerçekleştiren ve Brüksel'deki zirvede Türkiye'nin insan haklarını ihlal ettiğini iddia ederek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in bu teklifte aktif rol oynadığı biliniyor. 
Brüksel'deki zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insan hakları konusunda yanlış yolda yürüdüğü konusunda görüş belirten Merkel, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından FETÖ'cülere yönelik başlatılan büyük çaplı tasfiyeye atıfta bulunmuştu ve FETÖ'cülerin hapse atılmalarına tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiAvrupa Birliği ZirvesiFetö
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