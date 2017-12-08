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AB'ye 39 milyar sterlin ödeyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Brexit faturası kapsamında İngiltere'nin, Avrupa Birliği'ne 35 ile 39 milyar sterlin arasında miktar ödenebileceğini açıkladı

AB'ye 39 milyar sterlin ödeyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Brexit faturası kapsamında İngiltere'nin, Avrupa Birliği'ne 35 ile 39 milyar sterlin arasında miktar ödenebileceğini açıkladı

08 Aralık 2017 Cuma 19:21
AB'ye 39 milyar sterlin ödeyecek
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"ORTAK pazarı ve gümrük birliğini Mart 2019'da terk ediyoruz" diyen İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Brexit faturası kapsamında İngiltere'nin, Avrupa Birliği'ne 35 ile 39 milyar sterlin arasında miktar ödenebileceğini açıkladı.
 

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Brexit FaturasıTheresa MayAvrupa Birliği
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