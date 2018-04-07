AB ve NATO, Almanya için taziye mesajı yayınladı

KONUYA ilişkin yazılı açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, düşüncelerinin saldırı kurbanları ve yakınlarıyla olduğunu belirterek "Münster'le birlikte biz de yastayız." ifadelerini kullandı.
Yaralılara acil şifa dileyen Juncker, bu tür zor durumlarda müdahale eden ekiplere ise teşekkürlerini sundu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de düşüncelerinin Münster saldırısından etkilenenlerle olduğunu kaydederek kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi.
Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamada, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.
Münster polis sözcüsü Andreas Bode de araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söylemişti. Ülke medyasında çıkan haberlerde ise sürücünün psikolojik sorunları olan bir Alman olduğu ileri sürülürken, aracın Alman saldırganın üzerine kayıtlı olduğu ve polisin evinde patlayıcı madde araması yaptığı da yer almıştı.
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