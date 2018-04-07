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AB ve NATO, Almanya için taziye mesajı yayınladı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Almanya'da bir aracın yayaların arasına dalarak 3 kişinin ölümüne yol açtığı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı

AB ve NATO, Almanya için taziye mesajı yayınladı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Almanya'da bir aracın yayaların arasına dalarak 3 kişinin ölümüne yol açtığı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:53
AB ve NATO, Almanya için taziye mesajı yayınladı
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KONUYA ilişkin yazılı açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude  Juncker, düşüncelerinin saldırı kurbanları ve yakınlarıyla olduğunu belirterek  "Münster'le birlikte biz de yastayız." ifadelerini kullandı.

Yaralılara acil şifa dileyen Juncker, bu tür zor durumlarda müdahale  eden ekiplere ise teşekkürlerini sundu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens  Stoltenberg de düşüncelerinin Münster saldırısından etkilenenlerle olduğunu  kaydederek kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamada, bir aracın  yayaların arasına dalması sonucu 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Münster polis sözcüsü Andreas Bode de araç sürücüsünün olayın ardından  intihar ettiğini söylemişti. Ülke medyasında çıkan haberlerde ise sürücünün psikolojik sorunları  olan bir Alman olduğu ileri sürülürken, aracın Alman saldırganın üzerine kayıtlı  olduğu ve polisin evinde patlayıcı madde araması yaptığı da yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiNATOAlmanya Için Taziye Mesajı
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