AB ve İngiltere resmen duyurdu! Tarihi anlaşma sağlandı
Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
DÜNYA 17.10.2019, 13:01
Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasındaki Brexit süreci nihayet tamamlanıyor. AB ve Londra yönetimi, Brexit'te yeni bir anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento Brexit'in cumartesi günü yapılmasını sağlamalı." diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Juncker ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" dedi.
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