AB ve İngiltere resmen duyurdu! Tarihi anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasındaki Brexit süreci nihayet tamamlanıyor. AB ve Londra yönetimi, Brexit'te yeni bir anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento Brexit'in cumartesi günü yapılmasını sağlamalı." diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Juncker ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" dedi.