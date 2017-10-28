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AB ülkesinde Türklere saldırdı! 50'den fazla yaralı

Belçika'nın Anvers kentinde gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı. Çıkan olaylarda biri polis olmak üzere en az 8 kişi yaralanırken 50'den fazla PKK yandaşı gözaltına alındı

AB ülkesinde Türklere saldırdı! 50'den fazla yaralı

Belçika'nın Anvers kentinde gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı. Çıkan olaylarda biri polis olmak üzere en az 8 kişi yaralanırken 50'den fazla PKK yandaşı gözaltına alındı

28 Ekim 2017 Cumartesi 07:49
AB ülkesinde Türklere saldırdı! 50'den fazla yaralı
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BELÇİKA'NIN  Anvers kentinde gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı. Çıkan olaylarda biri polis olmak üzere en az 8 kişi yaralanırken 50'den fazla PKK yandaşı gözaltına alındı.

Anvers'te PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir otobüsle, ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Brederode Sokağına girdi. PKK destekçileri, terör örgütü lehine slogan atarak çevredekileri tahrik etti.

Çıkan olaylarda biri polis en az 8 kişi yaralandı, 50'den fazla PKK'lı gözaltına alındı. Olaylar sırasında bir Türk vatandaşının bıçaklandığı bildirildi.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre, yetkililer terör örgütü paçavralarının olduğu otobüse Brederode Sokağını kapsamayan bir güzargah için izin verdi. Buna rağmen, otobüstekiler kasten bu sokağa girerek tahriklerde bulundu. Polis, olayları kontrol altına alabilmek için biber gazı kullandı. Gazete, otobüstekilerin hepsinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bir mahkemenin PKK'nın terör örgütü olmadığı yönündeki karar verdiği Belçika'da, terör örgütü yandaşlarına sık sık gösteri izni veriliyor.

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