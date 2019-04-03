AB, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

AVRUPA Birliği'nin (AB) 28 üyesinin ticaret politikasını denetleyen Avrupa Komisyonu, salı günü yaptığı açıklamada, bir yıl içerisinde AB ihracatının 1 milyar euro'dan (1.1 milyar dolar) fazla etkilendiğini açıkladı. AB'nin Türkiye ile ilgili şikayeti, Türkiye'nin yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren uygulamalarını konu alıyor. DTÖ, söz konusu anlaşmazlığın giderilmesi için 60 günlük bir süre tanıyor, tarafların bu süre içerisinde anlaşamadığı durumda ise AB sorunu WTO heyetinin karara bağlaması için talepte bulunabiliyor. AB ayrıca Hindistan ile ilgili de şikayette bulundu. AB, bilişim sektöründe öne çıkan Hindistan'ın cep telefonu ve bileşenleri ile ilgili yüzde 7.5 ile 20 arasında vergi konulması gerektiğini belirtiliyor.